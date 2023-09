Covid-19. Vacinação de outras faixas etárias pode ser considerada se não prejudicar prioritários

A vacinação terá início em 29 de setembro e decorrerá em simultâneo nas farmácias comunitárias, para as pessoas com 60 ou mais anos, e nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para as pessoas com menos de 60 anos e com doenças de risco.

"É uma instituição com mais de 120 anos de história e que tem dado um contributo notável para a proteção e promoção da saúde dos portugueses e das portuguesas", afirmou André Peralta, acrescentando: "Nas minhas funções atuais gostaria que continuasse dessa forma".

André Peralta Santos assumiu em agosto, e até à nomeação no novo diretor-geral da Saúde, as funções de Graça Freitas, que se aposentou.

A substituição de Graça Freitas, que no final do ano passado tinha anunciado a intenção de não continuar no cargo, tem sido atribulada, com o concurso a abrir apenas em junho e a ter de ser repetido por falta de três candidatos aptos.

Segundo as regras da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), após conclusão do concurso de seleção, o júri elabora uma proposta de designação indicando três candidatos, com os fundamentos da escolha de cada um, e apresenta-a ao membro do Governo com a tutela do serviço, que tem, a partir deste momento, um prazo máximo de 45 dias para escolher.