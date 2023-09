Atrasos na construção de habitação não se devem à falta de verbas

Antecipando o XXVI Congresso da ANMP, que decorrerá no dia 30 no Seixal, no distrito de Setúbal, a autarca contou que o "grande problema" destas autarquias se refere aos prazos porque até chegar à fase de construção o "processo é muito moroso".

Luísa Salgueiro, que também assume a liderança da Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, referiu que os municípios estão a fazer um "esforço enorme" em matéria de habitação porque têm verbas "absolutamente determinantes" para poderem vencer os atuais constrangimentos nesta área.

De acordo com a autarca, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e as estratégias locais de habitação "estão em franca execução", depois do compromisso assumido com o país: "Estamos a acelerar muito no sentido de construir as habitações."

Por isso, sublinhou, a principal preocupação dos municípios neste momento é executar e, a par do Governo, os autarcas estão a trabalhar com as consequências de que dispõem "para que o país vença esta grande dificuldade que é a de garantir uma casa digna para todos".

Contudo, o aumento das taxas de juro, as dificuldades que as famílias têm em pagar, o crescente número de despejos e o aumento do preço do metro quadrado, sobretudo nas grandes cidades, dificultam a missão.

Estes fatores agravantes dos problemas da habitação, sublinhou, não dependem nem dos municípios, nem do Governo.