Apenas 1% das freguesias portuguesas têm ar seguro

Essa dimensão significa que as partículas são pequenas o suficiente para penetrar profundamente os pulmões, chegando até aos alvéolos e interferindo no processo respiratório. Para a OMS, cada metro cúbico de ar não pode conter mais de 5 microgramas das partículas PM2,5.

As 32 freguesias com qualidade do ar ótima, localizadas no Interior Centro e Norte do país, contrastam com o Litoral, onde os centros urbanos registam o dobro dos valores de concentração de partículas estabelecidos como seguros pela OMS.

Entre as 2.882 freguesias de Portugal continental, apenas pouco mais de 1% tem uma poluição do ar que não excede o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera seguro. A conclusão faz parte de uma investigação do jornal britânico The Guardian , que diz que 98% dos europeus respira ar tóxico, perigoso para a saúde.

Montalegre é o concelho com ar menos poluído

De acordo com o mapa interativo, o município com mais freguesias com ar seguro é Montalegre, no distrito de Vila Real, onde 13 das 25 freguesias - como Pitões das Júnias, Viade de Baixo e Fervidelas, e Gralhas - registam uma média de poluição do ar abaixo do máximo estipulado pela OMS.

Montalegre não tem sequer 10 mil habitantes, segundo o Censos de 2021, mas as cerca de 1.800 pessoas que vivem na vila chegam para empurrar a poluição do ar para cima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Outros municípios onde há freguesias com ar seguro são Bragança (3), Boticas (2), Moimenta da Beira (2), Sernancelhe (2), Vinhais (2), Alfândega da Fé (1), Arganil (1), Macedo de Cavaleiros (1), Valpaços (1), Vila Pouca de Aguiar (1), Ribeira de Pena (1), Seia (1), Trancoso (1).