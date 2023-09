Açores. CIVISA baixa nível de alerta sísmico na ilha de São Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) baixou, esta quarta-feira, o nível de alerta na ilha de São Jorge de V3 (sinais de atividade elevada) para V2 (sinais de atividade moderada), anunciou o Governo Regional.

Segundo o presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, pela meia-noite foi reduzido pelo CIVISA o nível de alerta em São Jorge “de V3 para V2”.

O governante falava aos jornalistas no final de uma reunião do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), com o Conselho de Ilha de São Jorge, realizada no Centro Social e Recreativo da localidade de Biscoitos, no concelho da Calheta, no âmbito da visita estatutária que decorre até quinta-feira.

José Manuel Bolieiro comentou que a redução do nível de alerta “não significa negligência, nem desatenção nem menor vigilância, mas é uma notícia boa para uma população que tem vivido sempre” com a ansiedade que a crise sismovulcânica do ano passado tem provocado.

O chefe do executivo dos Açores referiu ainda que a “pujança social e económica de São Jorge tem sido até impressionante na reação pela serenidade e também pela normalidade da vida”.

A crise sismovulcânica em curso na ilha de São Jorge começou em março de 2022.