Serviço de tuk-tuk passa a ligar cidadãos de Oeiras ao centro de Paço de Arcos

Oeiras lançou esta terça-feira um novo serviço “Vai e Volta”, composto por ‘tuk-tuk’ elétricos que vão assegurar deslocações de curta distância entre o centro histórico de Paço de Arcos e o parque de estacionamento dos Navegantes.

O objetivo do projeto, que “para já é gratuito”, é “retirar os carros da rua e facilitar a vida a quem faz compras e utiliza o centro histórico de Paço de Arcos”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, na apresentação pública da iniciativa.

“Estamos aqui agora com este projeto muito interessante de ‘tuk-tuk’, que se chama ‘Vai e Volta’ e faz a ligação entre o parque de estacionamento dos Navegantes e o comércio local e restauração da zona de Paço de Arcos”, começou por explicar.

De acordo com Isaltino Morais, o objetivo é “sensibilizar as pessoas para a necessidade de utilizar menos o automóvel e utilizar mais o transporte público e todas as facilidades que o município coloca à disposição das pessoas no sentido de usufruírem do comércio local sem para isso precisarem de carros”.

Segundo o autarca, estes dois ‘tuk-tuk’ fazem parte de um projeto “experimental”, em que se vai medir a “adesão podendo aumentar a capacidade do estacionamento” no parque dos Navegantes, caso tenha muita procura.

Isaltino Morais avançou ainda que irá haver uma oferta semelhante para o Parque dos Poetas, de forma a facilitar as deslocações entre as três fases do jardim e ainda para Algés, prevendo-se que estejam a funcionar até final do ano.

O presidente da Parques Tejo, Rui Rei, empresa municipal responsável pela gestão da mobilidade urbana em Oeiras, disse que o investimento total no equipamento ronda os “100 mil euros”, referindo-se aos dois ‘tuk-tuk’ já em funcionamento e aos três que se vão juntar para operar em Algés, Paço de Arcos e no Parque dos Poetas.

O novo serviço de mobilidade "Vai e Volta" vai funcionar entre as 11:00 e as 16:00 e as 18:00 e as 23:00 todos os dias da semana.