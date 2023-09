Gaia. Avenida da República "sem carros" na sexta-feira

A circulação do trânsito será interrompida na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, esta sexta-feira.

A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 18h00, para assinalar o "Dia Europeu Sem Carros".

O trânsito estará interrompido no troço entre a Rua das Camélias e a Ponte Luís I (no sentido sul-norte) e no troço entre a Ponte Luís I e a Rua 20 de Junho (no sentido norte-sul).

Há, no entanto, exceções à circulação de veículos pesados de transportes públicos de passageiros de linhas regulares.

Será possível a circulação de automóveis no entroncamento com a Praceta Dr. Carlos Cal Brandão, no cruzamento com a Rua de Diogo Cassels e no cruzamento com a Rua Luís de Camões, de acordo com os sentidos existentes.

No site da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a autarquia realça que o "Dia Europeu Sem Carros" é uma "ocasião perfeita para mostrar à comunidade como pode ser uma rua sem carros. Muitas cidades já adotaram este comportamento, contribuindo para a redução de emissões, ruído e consumo de combustível".