A3 cortada em Famalicão após incêndio em camião

O trânsito na A3 no nó da Cruz, em Vila Nova de Famalicão, está cortado desde as 20h13, no sentido norte-sul, devido a um incêndio de um camião, segundo a GNR.

Segundo fonte da Brisa, os condutores podem retomar a A3 na entrada de Famalicão.

A GNR disse à Lusa que o corte está relacionado com um incêndio num camião que transportava papel, registado pelas 12h29.

Depois de combatido o incêndio, houve necessidade de mobilizar uma grua para o local, provocando o consequente corte do trânsito.