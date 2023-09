​Telecomunicações. Geo Anacom informa sobre cobertura de rede e velocidade

A Geo Anacom é uma nova plataforma que mostra qual o operador de telecomunicações tem melhor cobertura numa determinada morada.



A Geo Anacom foi apresentada esta segunda-feira, em Lisboa, pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O objetivo é ajudar os consumidores a fazer a melhor escolha quando contratam um serviço.

Em declarações à Renascença, Ilda Matos, porta-voz da Anacom dá exemplos do tipo de informação que pode ser encontrada.

“Os consumidores podem encontrar uma ferramenta muito útil de coberturas, que lhes permite verificar na sua morada, pondo o endereço ou através de coordenada geográfica, o tipo de cobertura que têm na sua residência: ao nível da rede fixa, da rede móvel, do satélite”, explica Ilda Matos.

O Geo Com fornece “informação dentro de cada um destes serviços por operador, por tecnologia e dá as velocidades de internet, ao nível do download e do upload”, sublinha a porta-voz da Anacom.

A nova ferramenta Geo Anacom já está disponível para ajudar os consumidores na escolha do operador com melhor serviço na sua morada.