Igualdade salarial. Há "políticas avançadas" mas "depois não se vê até que ponto são eficazes"

É preciso "libertar as mulheres da economia do cuidado". Quem o defende é Susana Peralta, professora de Economia na Universidade Nova de Lisboa, que no contexto do dia internacional da igualdade salarial entre homens e mulheres, critica a ineficácia das políticas públicas nesta área, que não permitem à mulher estar disponível para ter uma carreira de sucesso.

"Como é que um país pode querer libertar as mulheres desta economia do cuidado - para lhes permitir, lentamente, assumir um papel no mercado de trabalho que seja conducente a uma maior igualdade - se nem sequer conseguimos ainda o acesso das crianças a uma escolaridade universal e gratuita, a partir dos 3 anos, como é regra em quase todos os países da União Europeia?", questiona em entrevista à Renascença.

O boletim estatístico 2022 da Comissão para a Igualdade e Cidadania do Governo (CIG), com dados de 2020, indica que as mulheres ganham, em média, menos 12% do que os homens.

A disparidade aumenta quanto maior a qualificação e a responsabilidade profissional. Entre as profissões especializadas, de chefia e de remuneração mais alta, o vencimento das mulheres chega a ser 21,1% mais baixo, enquanto as remunerações das profissões menos qualificadas, como é o caso do pessoal administrativo, apresenta uma disparidade de 4,4% entre mulheres e homens.