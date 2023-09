Doping. PJ desmantela maior laboratório clandestino do país

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um laboratório clandestino de produção, em massa, de substâncias anabolizantes, "provavelmente o de maior dimensão até hoje identificado e localizado", refere a autoridade em comunicado divulgado esta segunda-feira.

No âmbito da operação "Corpus Insanus", realizada na Área Metropolitana de Lisboa, foram detidos dois suspeitos e executados 11 mandados de busca, sendo seis domiciliárias e cinco não domiciliárias.

De acordo com a PJ, em causa estarão crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, relacionados com a produção laboratorial ilícita, de anabolizantes.

As buscar permitiram a apreesão ainda de vários equipamentos laboratoriais e máquinas industriais para produção dessas substâncias (orais, e injetáveis) – substâncias proibidas, com processo de produção finalizado e já embaladas e etiquetadas, contendo cartonagens, blisters, hologramas, bulas, que habilitavam os produtos dopantes em causa a entrar no mercado, com aparência de produção certificada e produção laboratorial legítima.

Na mesma operação, foi também efetuada a apreensão de mais de 250 mil euros em numerário e criptomoedas. Quatro viaturas de luxo, avaliadas em cerca de 300 mil euros foram também apreendidas.

Segundo o comunicado da PJ, aos detidos, presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal, foram aplicadas, respetivamente, as medidas de coação de prisão preventiva e de apresentações bissemanais e proibição de contactos.