Mau tempo. Perigo de inundações rápidas e duas barras fechadas

Dez distritos do norte e centro do país estão este domingo sob aviso amarelo do IPMA devido à previsão de chuva, mas também de vento e agitação marítima, que obrigou ao encerramento e condicionamento de algumas barras.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão sob aviso amarelo devido à previsão de "períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada", até ao final do dia e início da noite.

Para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, o mesmo alerta estende-se até às 00h00 de segunda-feira.

A meteorologista Maria João Frada alerta, na Renascença, para a possibilidade de inundações e fenómenos extremos de vento, isto porque estão reunidas as "condições de tempo severo", com "precipitações intensas em curto intervalo de tempo". "De qualquer maneira, será uma situação passageira", adianta. "Poderá causar inundações rápidas em meio urbano, mas é uma linha que tende a passar com alguma rapidez", assegura a especialista.

Além da previsão de chuva, os distritos do litoral, até Leiria, têm o mesmo alerta do IPMA para a previsão de vento forte, com rajadas que podem ir até aos 80 quilómetros por hora, e de agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros.



Segundo a Autoridade Marítima Nacional, devido ao estado do mar, hoje encontram-se fechadas a toda a navegação, as barras de Vila Praia de Âncora e do Portinho da Ericeira, enquanto outras cinco estão condicionadas.

A barra da Figueira da Foz está fechada a embarcações com comprimento inferior a 11 metros e a de Aveiro está interdita a barcos com comprimento inferior a 15 metros.

Nas barras de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, as embarcações de calado superior a dois metros devem praticar barra apenas no período entre duas horas antes e até duas horas depois da preia-mar.

Relativamente à barra de Esposende, os barcos de calado superior a 0,3 metros devem praticar a barra apenas três horas antes até três horas depois da preia-mar.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas previstas para hoje vão oscilar entre os 14ºC na Guarda e os 25ºC em Beja. As temperaturas mínimas andarão entre os 11ºC, em Viseu e Guarda, e os 23ºC em Setúbal.

Na Madeira o aviso de agitação marítima forte foi prolongado até às 18h00 deste domingo.

[notícia atualizada às 09h27 de 17 de setembro de 2023]