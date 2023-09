Grupo ambientalista pinta porta de Brandemburgo de laranja

Com recurso a extintores carregados de tinta, um grupo ambientalista alemão pintou, este domingo, a Porta de Brandemburgo, em Berlim, a cor de laranja.

O grupo de ambientalistas Última Geração exige que a Alemanha deixe de usar combustíveis fósseis até 2030 e que adote medidas a curto prazo, como a imposição de um limite de velocidade de cem quilómetros por hora nas autoestradas, para reduzir as emissões mais rapidamente.



Vídeos divulgados na redes sociais mostram os elementos do grupo a usar extintores de incêndio carregados de tinta para pulverizar as seis colunas do popular monumento de Berlim.



"O protesto é claro: é altura de uma mudança política", justificou o grupo, em comunicado. "Longe dos combustíveis fósseis e em direção à justiça", assinalou.