Ensino Superior. Mais de 8 mil colocados na 2.ª fase

Foram colocados 8190 estudantes, entre 20399 candidatos, na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso 2023 ao Ensino Superior, 76% dos quais nas três primeiras opções.

Ficaram ainda disponíveis 3936 vagas, que podem ser disponibilizadas para a 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de curso.

Para os estudantes agora colocados, a matrícula e inscrição é realizada entre 17 e 19 de setembro junto da instituição de ensino superior.

As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 22 de setembro no sítio da Internet da Direção-Geral do Ensino Superior.