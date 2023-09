Foi registado um sismo de magnitude de 3,7 em Santaigo do Cacém, este sábado.

O sismo terá ocorrido pelas 00h49, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo relatos que chegaram à Renascença, habitantes sentiram o sismo na região.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo André adiantou à Renascença que o telefone do quartel tocou "para atender uma chamada" de um habitante que queria perceber o que tinha ocorrido. A mesma fonte acrescenta que não há registo de danos ou vítimas na sequência do abalo.

Também à Renascença, fonte do Comando Regional da Península de Setúbal adiantou, ao início da madrugada, não ter indicação de ocorrência relacionadas com o sismo sentido em Santiago do Cacém.