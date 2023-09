A chuva não deu tréguas esta madrugada. 187 ocorrências, na sua maioria pequenas inundações, foram registadas na últimas horas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as regiões de Santarém, Lezíria do Tejo, Península de Setúbal, mas também no Porto e na zona do Douro, foram as mais atingidas.

Desde a meia noite e até às 08h00 estiveram envolvidos um total de 771 operacionais na resposta a estas ocorrências.