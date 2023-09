Serviço Nacional de Saúde assinala 44 anos

Os 44 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são, esta sexta-feira, assinalados em Lisboa com um colóquio e um debate parlamentar e em Coimbra com uma exposição e a rega simbólica de uma oliveira.

O colóquio é organizado pela comissão parlamentar de Saúde e conta com intervenções da ex-diretora-geral da Saúde Graça Freitas, do presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, e do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

No parlamento, a sessão plenária temática é hoje dedicada ao SNS.

Em Coimbra, sob iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra e da Ordem dos Médicos, é inaugurada uma exposição alusiva à criação do SNS e regada uma oliveira.

Segundo o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, a sustentabilidade, através de uma estrutura "mais ágil e flexível", o acesso aos cuidados e os recursos humanos são os três grandes desafios do Serviço Nacional de Saúde.