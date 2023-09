Ordem dos Advogados. Número de processos pendentes tem vindo a aumentar

O número de processos disciplinares pendentes na Ordem dos Advogados (OA) disparou nos últimos cinco anos, especialmente após a pandemia.

De acordo com números recolhidos pela Renascença, dois em cada três processos do ano passado ficaram pendentes, uma percentagem que tem vindo a aumentar desde 2018, quando menos de metade dos processos instaurados no mesmo ano e que transitavam de anos anteriores eram resolvidos. Nesse ano, o número de processos disciplinares por resolver era de 733.

O ano de 2022 acabou com mais de 900 processos disciplinares pendentes, entre mais de 1.300. Cinco anos antes, o número de processos disciplinares por resolver era de 733, quando existiam mais de 1.500 instaurados.