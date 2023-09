Motociclista despista-se e morre em Matosinhos

Um motociclista morreu esta sexta-feira na sequência de um despiste na Estrada Nacional 14 (EN14), em Leça do Balio, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu que o alerta para o acidente na estrada conhecida como Via Norte foi dado pelas 19h10.

O óbito foi declarado no local, acrescentou.

No acidente estivaram elementos dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João.