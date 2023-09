IPMA lança aviso para os próximos dias devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou esta sexta-feira um aviso para os próximos dias, com previsão de chuva, por vezes forte, especialmente nas regiões do Norte e Centro do país. Em comunicado, o IPMA alerta ainda que os períodos de aguaceiro podem ser “acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, em todo o território do continente”. Está ainda previsto vento que pode chegar aos 55 quilómetros por hora, com rajadas até aos 90 km/h. A agitação marítima terá um aumento gradual, prevendo-se que as ondas cheguem aos quatro metros no domingo, no litoral Norte e Centro.