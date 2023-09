FNE apresenta queixa por injustiças nos concursos de professores

Na reunião, o secretariado nacional da FNE aprovou ainda três resoluções relacionadas com questões que afetam em particular o pessoal docente, pela criação de um estatuto do Pessoal de Apoio Educativo e a sustentabilidade e a urgência de meios na educação para a proteção do ambiente.

Na primeira resolução, a FNE aponta questões como a necessidade de valorização salarial e do estatuto da carreira docente, a falta de atratividade da profissão, a indisciplina e violência em contexto escolar, o regime de mobilidade por doença ou a valorização da educação nos setores privado e social.

Por outro lado, adiantou Pedro Barreiros, a organização sindical debateu um conjunto de temas sobre os quais tenciona pressionar o Ministério da Educação no futuro, destacando o diploma de concursos e a monodocência.

Sobre os concursos, a FNE quer que o Governo antecipe os resultados para entre março e maio, com o secretário-geral a considerar que não é aceitável que "o Ministério da Educação espere por 23 de agosto para colocar os professores".