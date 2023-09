Reorganização do SNS implica "enorme esforço de reforço" dos salários dos médicos

O ministro da Saúde disse esta quinta-feira ter expectativas de que os médicos compreendam que as medidas aprovadas, que reorganizam o Serviço Nacional de Saúde, implicam um "enorme esforço de reforço" dos salários.

O Governo aprovou o diploma do novo modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF) e criou as condições para generalizar o mesmo modelo, de equipas multiprofissionais auto-organizadas, nos hospitais, assente na dedicação plena dos profissionais.

O momento em que o executivo anuncia as novas medidas coincide, no entanto, com o anúncio de novas greves dos médicos contra as propostas do Ministério da Saúde no que respeita ao novo regime de dedicação plena e aos aumentos salariais.

Questionado sobre a contestação no setor, na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, o ministro da Saúde disse esperar que os profissionais de saúde compreendam agora o esforço do Governo.