Relatório de sinistralidade. 7.580 acidentes, 101 mortos e 493 feridos graves no primeiro trimestre

Cerca de 7.580 acidentes ocorreram nas estradas portuguesas no primeiro trimestre deste ano, provocando 101 mortos e 493 feridos graves, num aumento de todos os indicadores de sinistralidade em relação ao mesmo período de 2022, foi anunciado esta quinta feira.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que divulgou o relatório de sinistralidade a 24 horas e fiscalização rodoviária do primeiro trimestre de 2023, dá conta que entre janeiro e março registaram-se 7.585 acidentes com vítimas no continente, dos quais resultaram 101 vítimas mortais, 493 feridos graves e 8.828 feridos leves.

O relatório mostra que se verificaram aumentos em todos os principais indicadores em relação ao mesmo período de 2022, registando-se mais 813 acidentes (+12,0%), mais duas vítimas mortais (+2,0%), mais 21 feridos graves (+4,4%) e mais 1.003 feridos leves (+12,8%).

No documento, a ANSR faz uma comparação com o ano 2019, uma vez que é o ano de referência para monitorização das metas fixadas pela Comissão Europeia e por Portugal de redução do número de mortos e de feridos graves até 2030, tendo ocorrido menos 464 acidentes (-5,8%), menos 16 vítimas mortais (-13,7%), aumento de quatro feridos graves (+0,8%) e menos 819 feridos leves (-8,5%).

O relatório destaca também o aumento do número de atropelamentos nos primeiros três meses do ano, uma subida de 18,1% face ao mesmo período de 2022, que resultou num crescimento de 69,2% nas respetivas vítimas mortais e 34,3% nos feridos graves.

Segundo a ANSR, entre janeiro e março ocorreram 1.189 atropelamentos, que provocaram 94 feridos graves e 22 mortos.

No primeiro trimestre do ano, subiram igualmente as colisões e despistes (11,4% e 10,1%, respetivamente).

O relatório indica igualmente que mais de metade (54) do número de vítimas mortais registou-se na sequência de acidentes ocorridos fora das localidades, com um decréscimo de 11,5% face a igual período de 2022, representando estes desastres 21,3% do total.

No entanto, a maior parte dos acidentes ocorre dentro das localidades, caso em que houve um aumento de 11% entre janeiro e março, bem como uma subida de 23% do número de mortos.

Quanto ao tipo de via, 63,8% dos acidentes ocorreram em arruamentos, correspondendo a 34,7% das vítimas mortais, mais 40% face ao mesmo período de 2023.