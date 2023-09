Pizarro anuncia novo modelo de prestação de cuidados de saúde no SNS

O Governo aprovou, esta quinta-feira, o diploma do novo modelo das Unidades de Saúde Familiar (USF) e criou as condições para generalizar o mesmo modelo, de equipas multiprofissionais auto organizados, nos hospitais. As medidas dirigidas ao setor da Saúde foram aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira e anunciadas pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em conferência de imprensa.

Segundo o ministro da Saúde, o diploma vai permitir generalizar as USF modelo tipo B, em que a remuneração está associada ao desempenho dos profissionais.

"Concluímos agora esse processo de reforma do Serviço Nacional de Saúde com um elemento muito importante que vem pôr fim à atomização e dispersão das unidades de saúde, organizando-as no conjunto do país em 39 unidades locais de saúde que vão agrupar os centros de saúde, onde são prestados cuidados de saúde primários, com os centros hospitalares e hospitais, de forma a que a organização de cuidados seja mais fácil para o percurso de cada cidadão. Este elemento essencial vai ser complementado com a organização das unidades de prestação de cuidados", afirmou.

"No caso dos cuidados de saúde primários, o que aprovamos foi um novo modelo das unidades de saúde familiar, que permitira degeneralizar as unidades de saúde familiar de tipo B, em cuja remuneração está associada ao desempenho dos profissionais. Depois de termos concluído que é um modelo eficaz de prestação de cuidados, que alarga o acesso à população, que aumenta a satisfação a população e que também aumenta a satisfação dos profissionais, tendo um impacto na sua remuneração".

Segundo o ministro, o Governo concluiu que se trata de "um modelo eficaz de prestação de cuidados, que alarga o acesso à população, que aumenta a satisfação a população e que também aumenta a satisfação dos profissionais, tendo um impacto na sua remuneração que prestam um serviço acrescido".

Na conferência, Pizarro anunciou também foram criadas as condições para generalizar o mesmo modelo de equipas multiprofissionais, auto-organizadas, nos hospitais.



Segundo o ministro, "a extensão dos CRI na área da Urgência, na área da medicina interna e na área da saúde mental" deverá ocorrer ainda este ano.

"No caso dos hospitais, serão designadas, como já o são, Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) e o que pretendemos é, não apenas valorizar os que já existem, como criar condições para que eles se desenvolvam em novas áreas", afirmou, acrescentando que ainda este ano o Governo pretende lançar "os primeiros CRI na área da Urgência, um tema central do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, na área da medicina interna, uma área basilar do funcionamento dos hospitais públicos, e na área da saúde mental", que tem "relevância social e comunitária".

Assim, os médicos que pertençam às novas unidades CRI ficam obrigados à dedicação plena, beneficiando do modelo de remuneração por desempenho que é válido para a medicina geral e familiar, com a generalização das unidades de saúde familiar do modelo B.

