Pelo menos quatro ativistas detidos em protesto climático à porta do Conselho de Ministros

A Unidade Especial da PSP retirou os estudantes que se tinham prendido às grades da entrada principal do Instituto Português e da Atmosfera (IPMA) e do Ministério do Mar, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

Os elementos do coletivo não foram informados do local para onde estes quatro detidos foram conduzidos, disse à Lusa a porta-voz do coletivo, admitindo que todas as pessoas que se prenderam às grades de todo o complexo "foram ou vão ser detidas".

Vinte ativistas impediram ao início da manhã todas as entradas do IPMA e do Ministério do Mar bloqueando a entrada do local, para onde foi marcada (para as 09:30) a reunião de hoje do Conselho de Ministros.

"A nossa luta é pelo clima porque é urgente. Vamos ter de continuar a agir", acrescentou Beatriz Xavier.

A polícia reforçou a presença no local desde as 09h00 com mais de 10 veículos, a maior parte da Unidade Especial da PSP.

[notícia atualizada às 10h18 de 14 de setembro de 2023]