Mariscador morre após queda na praia da Ursa em Sintra

Um homem de 48 anos morreu esta quinta-feira de manhã na praia da Ursa, em Sintra, na sequência de uma queda ocorrida enquanto pescava marisco, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explica que o alerta para este acidente foi recebido às 10h44, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítima de Lisboa, tendo sido mobilizados para o local várias entidades de resgate.

"À chegada ao local constatou-se que a vítima, um homem de 48 anos, já tinha sido retirada da água por um outro mariscador que se encontrava nas proximidades, tendo sido assistida pelos elementos do INEM, que iniciaram manobras de reanimação no areal. Não tendo sido possível reverter a situação, o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM", pode ler-se na nota.

O corpo da vítima, de 48 anos, foi resgatado para uma arriba por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, sendo posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa, após autorização do Ministério Público.

A praia da Ursa, localizada no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, é uma praia não vigiada.