Loja do Ikea em Matosinhos evacuada após problema em carro no estacionamento

O Ikea no centro comercial Marshopping em Matosinhos, distrito do Porto, foi evacuado esta quarta-feira à noite, após um problema no motor de um veículo ligeiro, estacionado no parque de estacionamento da loja, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta de incêndio neste estabelecimento comercial foi dado pelas 21h50 de quarta-feira e "surgiu na sequência de um problema no motor de um veículo ligeiro que estava no parque de estacionamento", explicou fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.

"[O motor] Estourou e verteu o óleo para o chão, e os vapores do óleo quente e o fumo, fizeram acionar o alarme", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que não chegou a ocorreu nenhuma combustão.

Por precaução, os clientes e colaboradores foram retirados do espaço comercial, referiu ainda, sublinhando que as restantes lojas do centro comercial não foram afetadas.

O incidente não provocou feridos e a situação ficou rapidamente resolvida, desatacou a mesma fonte.

Os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça estiveram na ocorrência com nove operacionais, apoiados por duas viaturas.