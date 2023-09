Levantada interdição a banhos na praia da Foz do Lizandro na Ericeira

A interdição a banhos na praia da Foz do Lizandro-Rio, na Ericeira, no concelho de Mafra, foi levantada após novas análises à qualidade da água, informou esta quinta-feira a Autoridade Marítima Nacional(AMN).

A interdição, que vigorava desde o dia 6, foi levantada na quarta-feira após indicações da Autoridade Regional de Saúde face ao resultado de uma nova análise à qualidade da água, efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, foram também dadas instruções para que fosse hasteada novamente a bandeira verde na praia.

As praias do Algodio e da Foz do Lizandro estavam interditadas a banhos desde dia 6, depois de as análises à qualidade da água, efetuadas pela APA, terem revelado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Face aos resultados, foi hasteada a bandeira vermelha nestas duas praias do distrito de Lisboa.

A interdição a banhos na praia do Algodio foi levantada no dia 9, por indicação da Autoridade Regional de Saúde após nova análise à qualidade da água efetuada pela APA.

Em comunicado, a AMN esclareceu na altura que a APA informou que o resultado da análise indicava que os valores microbiológicos "estavam dentro dos padrões de qualidade".

No início do mês de agosto, a praia dos Pescadores, localizada junto à zona antiga da vila da Ericeira, no distrito de Lisboa, esteve interdita a banhos durante quatro dias pelos mesmos motivos.