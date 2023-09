Furacão Margot obriga ao cancelamento de cinco voos da Sata

O mau tempo que se faz sentir nos Açores por influência do furacão Margot levou esta quinta-feira de manhã ao cancelamento de quatro voos da Sata Air Açores e um da Azores Airlines.

Com base numa consulta feita pela Lusa na página oficial da Vinci Airports e de outros aeroportos da região, verifica-se que um voo Horta-Ponta Delgada (SP441) foi cancelado, o mesmo tendo acontecido com os voos Horta-Lajes (SP631) e Lajes-Horta (SP630).

Foram também cancelados um voo Horta-Ponta Delgada (SP441) e a ligação prevista para esta manhã entre a Horta e Lisboa (S4150).

A Sata Air Açores assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas dos Açores, enquanto a Azores Airlines assegura os voos com o exterior da região.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou ao início da tarde desta quinta-feira os avisos meteorológicos relativos a chuva para o arquipélago, indicando que o grupo Ocidental (ilhas das Flores e do Corvo) está sob aviso laranja até às 18h00 locais (19h00 em Lisboa), passando depois a amarelo até às 6h00 de sexta-feira.

O grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) esteve sob aviso laranja até às 12h00, mas está agora no nível amarelo, até às 15h00 de sexta-feira.

Até à mesma hora vigora um aviso amarelo para o grupo Oriental, formado por São Miguel e Santa Maria.

Os avisos no arquipélago devem-se à "precipitação localmente forte, acompanhada de trovoada", devido aos efeitos do furacão Margot, que esta manhã estava a cerca de 900 quilómetros a oeste das Flores.

O ciclone tropical não deverá atravessar a região, mas irá continuar a motivar a aproximação de "bandas de precipitação", explica o IPMA.

O Margot está a perder intensidade, prevendo-se que passe a tempestade tropical no final desta quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O laranja (no meio da escala) indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

A Lusa pediu ao gabinete de comunicação da Sata uma relação de voos e passageiros afetados pelo mau tempo, mas não recebeu, até ao momento, resposta.