Detida jovem de 16 anos suspeita de assassinar irmã de 19 por "motivo fútil"

Uma jovem de 16 anos foi detida por "homicídio qualificado" pela Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, esta quinta-feira, depois de ter confessado que assassinou a irmã de 19 anos, em Peniche.

A confirmação é dada pela PJ, que informou que a vítima estava desaparecida desde o dia 14 de agosto.

De acordo com um comunicado, "de toda a prova recolhida, concluiu-se que a irmã da detida, jovem de 16 anos de idade, por motivo fútil, utilizando arma branca, desferiu número de facadas não apuradas, provocando a morte da irmã, que havida sido dada como desaparecida".

A menor foi detida na sequência de investigações ao desaparecimento da jovem de 19 anos que, segundo o diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Avelino Lima, "culminaram ontem [quarta-feira] com a localização do corpo, num terreno próximo da casa".

"Perante as provas, a menor acabou por confessar o homicídio, cometido por motivos fúteis", acrescentou a mesma fonte, explicando que na base do crime estiveram "desavenças por causa de um telemóvel".

O crime terá acontecido depois de a irmã mais velha ter escondido o telemóvel da jovem, que não terá gostado da situação. A menor terá usado uma faca para desferir golpes na zona abdominal da vítima, provocando-lhe a morte.

Acredita-se que tenha atuado sozinha, tendo a jovem "lavado o interior da casa para ocultar pistas, e enterrado o corpo nas traseiras da residência em terreno arenoso".

A jovem de 19 anos estava desaparecida desde o dia 15 de agosto, tendo a PJ realizado buscas desde o desaparecimento, participado a 19 de agosto. O corpo foi encontrado na noite de quarta-feira.

A detida vai ser presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.

[Notícia atualizada às 12h10]