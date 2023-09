Vou ser chamado ou tenho de agendar? Respostas sobre vacinação Covid-19 e gripe

A campanha de vacinação para a gripe sazonal e para a Covid-19 arranca a 29 de setembro. Este ano os utentes vão ser, maioritariamente, vacinados nas farmácias e terão de realizar agendamento. Só serão convocadas pelos centros de saúde as pessoas com comorbilidades de risco até aos 60 anos de idade. Pela primeira vez, a vacina da gripe é gratuita também para pessoas entre os 60 e os 64 anos - uma medida que abrange cerca de 700 mil pessoas. A Renascença colocou várias questões à Direção-Geral da Saúde (DGS) para explicar o essencial da nova campanha. Já há data para a publicação das normas de vacinação? As normas serão publicadas com a antecedência necessária ao início da vacinação, calendarizada para o dia 29 de setembro. Tal como no passado, a publicação das normas não comprometerá o inicio da vacinação. Já estão definidos os grupos prioritários? Os grupos prioritários definidos na estratégia de vacinação da próxima campanha serão similares aos estabelecidos nas campanhas contra a gripe e contra a Covid-19 de anos anteriores. De acordo com a estratégia de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe do próximo outono-inverno 2023-2024, entre os critérios de elegibilidades incluem-se a idade, pessoas com 60 ou mais anos de idade, ou comorbilidades de risco, de acordo com as patologias já identificadas em épocas anteriores e que apresentavam maior risco de doença grave quando associadas a estas infeções. Adicionalmente, e tal como em anos transatos, existirá a vacinação dos profissionais de saúde e de contextos como lares.

As duas vacinas serão dadas em simultâneo? A coadministração das vacinas contra a gripe sazonal e contra a Covid-19 continua a ser uma estratégia segura e efetiva, contribuindo para a maior adesão à vacinação, pelo que será mantida ao longo desta campanha. Os grupos prioritários serão chamados? Existirá convocatória ativa das pessoas com comorbilidades de risco até aos 60 anos de idade pelas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Para vacinação nas farmácias comunitárias, os utentes com 60 ou mais anos de idade devem realizar o agendamento da vacinação diretamente numa farmácia ou na plataforma online disponível para o efeito, divulgada pelas associações de farmácias. Como é que se garante que ninguém recebe a vacina duas vezes? Tanto as vacinas administradas no SNS como as vacinas administradas nas farmácias comunitárias são registadas na Plataforma Vacinas, onde está disponível o histórico vacinal contra a gripe e contra a Covid-19 do utente e que deve ser consultado pelo profissional de saúde previamente à vacinação.