Sindicatos médicos vão reunir-se após falhanço das negociações com o Governo

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vão realizar uma cimeira entre si, depois de esta terça-feira ter se realizado mais uma ronda negocial sem sucesso com o Ministério da Saúde.

A FNAM anunciou novas greves para dia 17 e 18 de outubro e convidou o SIM a participar.

À Renascença, Jorque Roque da Cunha, secretário-geral do SIM, não confirma a presença, mas admite que haverá um encontro entre sindicatos.

No entanto, ainda não há data definida, segundo o sindicalista.

Jorge Roque da Cunha lamenta o que dizer "uma falta de respeito" para com o SNS e os portugueses, do Governo.

O representante do SIM volta a frisar que as propostas do Ministério da Saúde não dão resposta à perda do poder de compra dos médicos.