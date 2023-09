Sete dos idosos internados por intoxicação em lar já tiveram alta

Sete dos oito idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, no Porto, hospitalizados na terça-feira por suspeita de intoxicação por produtos de desinfeção utilizados no espaço já tiveram alta, disseram fontes hospitalares esta quarta-feira.

Os idosos foram transportados para os hospitais de Santo António (cinco) e de São João (três).

Fonte do Hospital de São João disse hoje à Lusa que, dos três idosos que ali deram entrada na terça-feira à noite, apenas um se mantém internado em observação, mas “sem critérios de gravidade”.

No Hospital de Santo António, os cinco idosos que deram entrada na terça-feira tiveram alta ao início da manhã.

De acordo com a fonte do Santo António, “os idosos apresentavam sintomas ligeiros de intoxicação”.

Na terça-feira, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à Lusa que os restantes idosos deste lar foram também retirados do espaço e realojados pela Segurança Social em outras estruturas.

A Lusa contactou hoje a Associação Social e Cultural de São Nicolau para obter mais esclarecimentos, mas foi apenas dito que a situação estava “normalizada”, não sendo respondidas outras questões.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21:50, referiu fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A suspeita para a intoxicação são os produtos de limpeza utilizados nos espaços, acrescentou.