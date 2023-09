"Nada tem resultados imediatos". Ministro pede "tempo" aos professores

O ministro da Educação afirmou esta quarta-feira que os problemas não se resolvem "de um dia para o outro" e defendeu ser preciso tempo, mas também medidas de médio e longo prazo, para resolver a falta de professores.

"Não há nada que se faça em educação que tenha resultados imediatos. Nada. Qualquer ilusão de que se estala o dedo e os problemas estão todos resolvidos não passa disso, é mesmo uma ilusão", afirmou João Costa à margem de uma visita à Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, onde foi recebido, junto com o primeiro-ministro, por uma manifestação de professores.

O ministro recusou não existir diálogo com os professores e destacou que o Governo está a trabalhar para resolver os problemas relacionados com a carreira e o recrutamento de docentes.

"O que estamos a fazer, e isto não se faz sem dores, é a agir perante esses problemas muito antigos e, portanto, esse é um caminho. Quando temos uma disfuncionalidade de 20 e 30 anos, não se resolve de um dia para o outro", acrescentou.

Questionado sobre se o facto de afirmar ser preciso tempo representa um sinal de esperança para os docentes, João Costa disse existirem várias matérias a trabalhar com as organizações sindicais e com os representantes dos professores, como a desburocratização do sistema, a vinculação dos técnicos especializados e a operacionalização do acelerador das carreiras. .