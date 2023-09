Motoristas de TVDE protestam em Lisboa

Os motoristas de TVDE (Transporte de Passageiros em Veículos Descaracterizados a partir de Plataforma Eletrónica) realizam, esta quarta-feira, uma marcha lenta e uma concentração em Lisboa, para exigir melhores condições de trabalho e uma maior fiscalização da atividade.

O protesto, organizado Movimento TVDE, terá início às 13h00, na zona do Parque das Nações, e deverá passar pela sede da Uber (Avenida Barbosa du Bocage), pela sede do PS (Largo do Rato), terminando junto ao Ministério do Ambiente (Rua do Século).

Os motoristas pretendem que o regime jurídico que regulamenta a atividade dos TVDE contemple um "equilíbrio de forças" entre as plataformas e os motoristas, de forma a prevenir "abusos".