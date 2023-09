Odemira. Governo avalia apoios após prejuízos de quase 10 milhões de euros em incêndio

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reúne-se esta terça-feira com o presidente da Câmara de Odemira, 38 dias depois do incêndio de agosto que causou prejuízos entre nove e 10 milhões de euros no concelho.

Na reunião, Hélder Guerreiro (PS) irá apresentar à ministra os valores finais dos prejuízos causados pelo fogo e espera apoios financeiros por parte do Governo.

Em declarações à agência Lusa na semana passada, o autarca disse que o incêndio causou danos de sete milhões de euros em habitações e um prejuízo total "entre os nove e os 11 milhões de euros".

Segundo o presidente da Câmara de Odemira, além das habitações, há ainda a registar 2,7 milhões de euros de prejuízos na área do turismo e danos na agricultura que estavam ainda por contabilizar.

O incêndio no concelho de Odemira teve início no dia 05 de agosto e foi dado como dominado às 10h15 do dia 09, seis dias depois de ter deflagrado numa área de mato e pinhal na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio.

O fogo chegou a entrar nos municípios algarvios de Monchique e Aljezur e a área ardida ascende a cerca de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros.