Cinco jovens detidos na Moita por várias tentativas de homicídio

Foram detidos cinco jovens nesta terça-feira, no Vale da Amoreira, na Moita, acusados de homicídio na forma tentada, entre outros crimes, informou a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Os delitos, que envolveram o uso de facas e armas de fogo, ocorreram entre os dias 17 de maio e 20 de agosto, todos no concelho da Moita, e estarão relacionada com o “tráfico de produto estupefaciente”, informa a PJ.

Os alegados criminosos, que têm idades compreendidas entre os 17 e 25 anos, atuaram de forma concertada abordando as vítimas no meio da rua, às portas de estabelecimentos ou mesmo no seu interior.

A primeira situação ocorreu a dia 17 de maio, refere a PJ, "quando um suspeito (hoje detido), efetuou vários disparos de arma de fogo na direção do porteiro de uma discoteca na Moita". A vítima foi atingida nos membros inferiores.

A segunda situação ocorreu no passado dia 30 de maio, "quando um grupo de quatro indivíduos (três detidos hoje), entraram num café na localidade da Moita, local onde se encontrava a vítima, desferindo-lhe várias facadas".

O terceiro crime ocorreu a 7 de julho, na via pública, "quando o suspeito (hoje detido), efetua disparos de caçadeira na direção de um indivíduo, vindo a atingir um terceiro sem qualquer relação com as partes".

A 31 de julho um quarto crime foi praticado, quando "dois suspeitos (ambos detidos hoje), abordam a vítima na via pública por forma a agredi-la. Esta, temendo o pior, procurou fugir tendo sido atingida por vários disparos de arma de fogo".

Segundo a PJ, "a última situação ocorreu no passado dia 21 de agosto, quando dois suspeitos (ambos detidos hoje) abordaram a vítima na via pública e sobre a qual efetuaram disparos de arma de fogo".

Na operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária, com a colaboração do Comando Distrital da PSP de Setúbal, foi feita ainda uma sexta detenção por posse de droga em flagrante delito.

Para além dos cinco mandatos de detenção, a PJ cumpriu oito mandatos de busca domiciliária, em inquéritos que estão a ser "tutelados pelo DIAP da Moita".

Assim que possível, "os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", refere ainda a PJ. A investigação vai também averiguar se existe a prática de outros crimes.