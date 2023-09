Caso EDP. Julgamento de Manuel Pinho e Ricardo Salgado começa a 3 de outubro

O início do julgamento do Caso EDP, que tem como arguidos o ex-ministro da Economia Manuel Pinho, a sua mulher, Alexandra Pinho, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, está marcado para 3 de outubro.

De acordo com um despacho de hoje da juíza Ana Paula Rosa, a que a Lusa teve acesso, o julgamento arranca às 9h30 do dia 3 de outubro, no Juízo Central Criminal de Lisboa, com a audição dos arguidos, que se vai prolongar por todo esse dia, estando ainda reservado para o mesmo efeito o dia 6 de outubro.

A juíza deixou ainda mais de 30 sessões marcadas até ao início de janeiro de 2024 e agendou já as alegações finais do Ministério Público (MP) para 11 de janeiro e das defesas dos três arguidos para as datas de 15, 16 e 17 desse mês, concluindo o julgamento com as últimas declarações de Manuel Pinho, Alexandra Pinho e Ricardo Salgado no dia 18 de janeiro.

No despacho foram admitidas as listas de testemunhas chamadas pelos três arguidos, com a defesa de Manuel Pinho a arrolar 77 pessoas - entre as quais os antigos primeiros-ministros Durão Barroso, José Sócrates e Passos Coelho ou o procurador que liderou a investigação deste caso, Carlos Casimiro -, enquanto a defesa de Ricardo Salgado chamou 39 testemunhas.

A magistrada aceitou ainda a junção de documentos que tinha sido pedida pelos advogados de Manuel Pinho e de Ricardo Salgado, autorizando igualmente que as testemunhas que vivem fora de Lisboa possam prestar declarações à distância.