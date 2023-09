Autarcas querem travessia do Sado no passe Navegante e convidam ministro a atravessar o rio

Os autarcas de Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal defendem que a travessia do rio Sado seja abrangida pelo passe Navegante e vão convidar o ministro das Infraestruturas e dos Transportes, João Galamba, a visitar a região.

Em causa está a travessia fluvial do Rio Sado que liga Setúbal a Troia e que está concessionada a uma empresa privada, a Atlantic Ferries, que pertence ao Grupo Sonae Capital.

Os autarcas queixam-se dos elevados preços praticados e pedem ao Governo uma redução de custos para os utentes desta ligação fluvial.

À Renascença, o presidente da Câmara de Alcácer do Sal alerta para o facto de uma travessia no ferry poder custar a uma família tanto quanto uma viagem "lowcost" para uma cidade europeia.

Segundo os autarcas, uma viagem ida e volta só de um passageiro tem o custo de 8,80 euros. Já uma travessia com carro, no ferry com o condutor incluído, custa 39,20 euros. Se essa viagem de ida-e-volta incluir mais três pessoas, além do condutor, o preço pode ascender a 67,60 euros.

“Não é um problema só da cidade de Setúbal, nem é um problema de Alcácer ou o de Grândola” sublinha Vitor Proença. “É um problema do país, particularmente da Área Metropolitana de Lisboa e a administração central tem que olhar para isto”, aponta o autarca.