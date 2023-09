Rui Pinto condenado a quatro anos de pena suspensa por tentar extorquir Doyen

O hacker Rui Pinto foi esta segunda-feira condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa por um crime de tentativa de extorsão, cinco de acesso ilegítimo e três de violação de correspondência agravada no processo Football Leaks, cerca de três anos depois do início do julgamento, após a leitura do acórdão ter sido adiada em julho devido à lei da amnistia.

O pirata informático foi ainda amnistiado de 79 crimes de acesso indevido e violação de correspondência, graças ao regime de perdão de penas e amnistia aprovado pelo Governo a propósito da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa Francisco a Portugal, e absolvido do crime de sabotagem informática.

Rui Pinto tinha menos de 30 anos à data dos factos que lhe são imputados, pelo que foi considerado que estava abrangido pelo diploma.



No Campus da Justiça, foram provados os acessos informáticos à Federação Portuguesa de Futebol, à sociedade de Advogados PLMJ, à Procuradoria-Geral da República e ao Sporting, assim como a tentativa de extorsão por Rui Pinto ao fundo de investimento Doyen Sports, com o conhecimento de Aníbal Pinto, seu antigo advogado, que foi condenado a dois anos de prisão em pena suspensa.



O hacker terá ainda de pagar 22 mil euros de indeminizações, incluindo à Doyen.

Considerado culpado de 67 crimes de acesso indevido, Rui Pinto foi amnistiado de 62 destes, a que se somam 11 de violação de correspondência e um de acesso ilegítimo. O tribunal só se pronunciou sobre 67 dos 68 crimes de acesso indevido, já que Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, retirou a sua queixa.

O tribunal disse ainda que Rui Pinto não acedeu às caixas de correio de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus.



O hacker de 34 anos estava acusado de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e seis de acesso ilegítimo.



[atualizado às 16:19]