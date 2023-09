Reitora da Católica "Honoris Causa" por universidade australiana

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Isabel Capeloa Gil, foi agraciada com o título de doutoramento Honoris Causa pela Australian Catholic University (ACU), numa cerimónia realizada em Melbourne, Austrália.

Na cerimónia de atribuição do Doutoramento Honoris Causa, Isabel Capeloa Gil salientou ser uma “grande honra receber o reconhecimento de uma universidade tão admirável e um forte parceiro na prossecução da ciência para o bem comum”, refere um comunicado enviado à Renascença.

A reitora da UCP é também a primeira mulher presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC).

Isabel Capeloa Gil afirmou que recebe este “doutoramento honoris causa com humildade e como prova do reconhecimento da liderança das mulheres no mundo académico”.

“Apesar de todos os avanços, há ainda muito caminho a percorrer. As mulheres continuam a estar sub-representadas em todo o mundo académico como Presidentes, Vice-Chanceleres e Reitoras. No âmbito do ensino superior católico, é de salientar que, e mais devido ao legado do que por simples preconceito, há apenas 8% de mulheres nos lugares de topo das instituições, de acordo com um inquérito recente da Federação Internacional das Universidades Católicas", frisou a reitora.

"A mudança está em curso, mas tem de acontecer durante a nossa vida, e não para além dela, tem de acontecer agora”, acrescentou.

Isabel Capeloa Gil foi nomeada pelo Papa Francisco como consultora do Dicastério para a Cultura e Educação, em 2023, sendo ainda consultora da Congregação para a Educação Católica e membro do Conselho Científico da AVEPRO, a Agência da Santa Sé para a Avaliação e a Promoção da Qualidade das Universidades e Faculdades Eclesiásticas.

É também membro da Direção da European Women Rectors Association (EWORA) e do Board of Trustees da Europaeum. Em 2018 fundou a Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU), uma aliança da qual a Australian Catholic University (ACU) é membro fundador.

O grau de Doutor Honoris Causa é atribuído a personalidades eminentes que se tenham distinguido na atividade académica, científica, profissional, cultural, artística, cívica ou política, ou que tenham prestado altos serviços à Universidade, ao país ou à humanidade.