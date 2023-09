Professores. Ministro apela a sindicatos para que pensem nos alunos

Na véspera do arranque do novo ano letivo, o ministro da Educação volta a apelar aos sindicatos para que pensem nos alunos. Em causa, as greves anunciadas para a próxima semana.

Em declarações à CNN Portugal, João Costa alerta que os alunos têm muito a recuperar. Pede, por isso, bom senso aos professores.

"O que espero é que haja o bom senso de se reconhecer que o trabalho tem vindo a ser feito. Houve muitas medidas desenvolvidas este ano que foram até, nalguns casos, mais além do que as próprias organizações sindicais pediam", indica, exemplificando com a "redefinição do mapa" e a "redução das distâncias nos quadros de zona pedagógica".

Por isso, pede, é preciso pensar "nos alunos". "Temos realidades novas nas escolas, temos um aumento muito grande de alunos migrantes, temos aprendizagens ainda para recuperar e esse tem de ser o nosso foco", remata.

O ministro João Costa sublinha que nunca se afastou das negociações. Sobre a falta de professores, sublinha que o Sul continua a ser a região com maiores dificuldades na contratação.