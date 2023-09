Ministro diz que "estamos a colocar professores todos os dias"

O ministro da Educação assegurou esta segunda-feira que todos os dias estão a ser colocados professores e que as situações de falta de docentes nas escolas estão a ser resolvidas "paulatinamente".

João Costa falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do edifício do Ensino Secundário da Escola Básica Carlos Gargaté, na Charneca da Caparica, concelho de Almada.

"Estamos a colocar professores todos os dias. Como sabemos há um problema mais localizado na região de Lisboa. Estamos a conseguir paulatinamente ir resolvendo situações. De sexta-feira para hoje já há menos 300 horários sem professor colocado", disse adiantando que as escolas já estão também a agilizar os processos de contratação de escola.

O ano letivo 2023/2024 arranca na próxima semana, entre os dias 12 e 15, e, mais uma vez, a dificuldade em contratar docentes volta a assombrar a reabertura das escolas, um problema que, não sendo novo, parece agravar-se ano após ano.

Em vésperas do regresso às aulas, e já depois de terem sido preenchidos 2.924 lugares na reserva de recrutamento concluída na sexta-feira, as escolas procuravam professores para ocupar cerca de 1.300 horários ainda vazios, sobretudo nas regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.

Além da contratação de escola, cujos procedimentos estão em curso, adiantou o ministro, está também prevista na próxima sexta-feira uma reserva de recrutamento.

“Estamos em cima do assunto, a acompanhar as escolas e as necessidades para que aconteça o que queremos que é os alunos terem as suas aulas e aprenderem. Ao contrário do que aconteceu no passado este Governo não diz que temos professores a mais, não diz que podem emigrar, este Governo diz que precisamos de professores, estamos a trabalhar para ter mais professores e é preciso que não se volte atrás neste caminho”, disse.