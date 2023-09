Ex-CEO da Doyen queria pena "mais severa" para Rui Pinto

A pena suspensa de quatro anos de prisão aplicada a Rui Pinto no julgamento do processo Football Leaks "podia ter sido mais severa", disse esta segunda-feira o ex-CEO do fundo de investimento Doyen.



"Durante muito tempo muita gente colocou em causa aquilo que dizíamos e que, efetivamente, houve tentativa de extorsão e não foi conseguida, porque nós também nunca tivemos intenção de pagar. Queríamos procurar os criminosos e levá-los à justiça. O tribunal acolheu na sua plenitude a nossa versão dos factos. Foi punido e muito bem, acho que podia ter sido uma pena mais severa, mas foi o que o tribunal entendeu", afirmou Nélio Lucas.

Para o antigo diretor executivo da Doyen Sports Investment, que viu o tribunal considerar hoje como provada a tentativa de extorsão por parte dos arguidos Rui Pinto e Aníbal Pinto, o arrependimento manifestado no julgamento pelo criador do Football Leaks foi apenas instrumental e que Rui Pinto sabia estar a cometer um crime ao exigir dinheiro para o fim das publicações de informações confidenciais da Doyen.