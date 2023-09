Criança atingida por raio já teve alta médica

A criança de sete anos do concelho de Tondela que foi atingida no domingo por um raio, na serra do Caramulo, teve alta médica do Hospital Pediátrico de Coimbra esta segunda-feira à tarde, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o Gabinete de Comunicação e Informação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, a criança teve alta para o domicílio por volta das 14h45.

"Esteve sempre hemodinamicamente estável, sem intercorrências. Virá dentro de 48 horas à Consulta de Cirurgia Pediátrica para reavaliação das queimaduras", adiantou a fonte.

O pai, de 41 anos, que se encontrava com a criança debaixo de uma árvore, ainda se encontra em observação e vigilância no Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

A vítima tem queimaduras de 1.º e 2.º grau relacionadas com a eletrocussão, "estando consciente, hemodinamicamente estável e sem evidência de lesão cardíaca".

"Prevê-se evolução favorável com possibilidade de alta a curto prazo", disse à agência Lusa o gabinete de comunicação do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.

O homem e o filho ficaram feridos após terem sido atingidos no domingo à tarde por um raio durante uma tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na freguesia de Guardão, no distrito de Viseu, e foram atingidas por um raio quando estavam abrigados debaixo de uma árvore.