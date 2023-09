Sismo em Marrocos. Turistas portugueses queixam-se de falta de informações sobre repatriamento

Um grupo de 10 turistas portugueses em Marrocos queixou-se, este domingo, de falta de resposta das autoridades portuguesas sobre o voo de repatriamento, que ocorreu esta noite, após o sismo que atingiu o país na sexta-feira.

Com voo para Portugal marcado para hoje à tarde, os portugueses gostariam de ter antecipado o regresso no voo de repatriamento, mas lamentaram a falta de informação por parte do atendimento consular.

"Liguei durante mais de uma hora, constantemente, para a emergência consular. Quando finalmente atenderam, disseram que o voo de repatriamento só deveria ocorrer depois do nosso voo comercial. Mas pediram para enviar um "email" com os nomes dos turistas", relatou à Lusa Filipa Marques.

Já António Cardoso enviou um "email", que teve resposta "ao fim de 10 minutos", pedindo que enviasse os nomes dos turistas. "Mas esse segundo "email" já ficou sem resposta", disse.

A Força Aérea Portuguesa retirou de Marrocos, na noite de sábado, 102 cidadãos portugueses que pediram ajuda para deixar o país africano.