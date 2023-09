IPMA. Doze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao mau tempo

Doze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao mau tempo, com a previsão de "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, aplica-se a Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, a partir das 12h00 deste domingo e até às 03h00 de segunda-feira, ainda que para alguns destes distritos o alerta termina às 21:00 deste domingo, de acordo com o IPMA.

A previsão meteorológica para este domingo é de períodos de céu muito nublado; "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada a partir da tarde"; vento fraco a moderado (até 25 quilómetros por hora) a predominar do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste durante a tarde; neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais; e "pequena descida da temperatura mínima".

No sábado, todos os 18 distritos de Portugal continental estiveram sob aviso amarelo, entre as 13h00 e as 18h00, devido à previsão de trovoadas e aguaceiros, por vezes fortes, e ocasionalmente de granizo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.