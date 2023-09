Homem e criança de sete anos atingidos por raio em Tondela

Um homem e uma criança de sete anos ficaram gravemente feridos após terem sido atingidos por um raio durante a tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na localidade de Cadraço, na freguesia de Guardão, no distrito de Viseu, quando foram atingidas por um raio provocado pela tempestade desta tarde.

O homem foi transportado para o Centro Hospitalar Tondela Viseu.

A criança, um menino de sete anos, foi conduzido para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

O alerta foi dado às 16:39, tendo mobilizado 16 operacionais apoiados por sete viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos Bombeiros de Campo de Besteiros e Tondela.