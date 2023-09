Portugal envia avião para retirar portugueses que queiram sair de Marrocos

Na sequência do sismo em Marrocos, Portugal prepara-se para enviar um avião da Força Aérea para Marraquexe, para retirar os portugueses que queiram regressar a Portugal.



Em nota enviada pelo gabinete de imprensa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) indica ainda que "os cidadãos portugueses que pretendam regressar ao país devem contactar o Gabinete de Emergência Consular (+351217929714/+351961706472) ou a Embaixada de Portugal em Rabat (+212 674731819)".



Segundo a mesma nota, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, fará um ponto de situação, pelas 18h15, sobre a ajuda de Portugal ao país e sobre os portugueses que estão no Território ainda esta tarde.



Os portugueses em Marrocos "encontram-se bem", segundo avançou o MNE. O Governo está a contactar os cidadãos nacionais que estão no país, "em particular na zona do epicentro sísmico".

Anteriormente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já se tinha manifestado, afirmando que "Portugal exprime a sua total solidariedade para com as autoridades e população marroquinas" e endereçou "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas", que continuam a aumentar.

O número de mortos já ultrapassou o milhar, avança a Associated Press. Segundo fonte do governo de Marrocos, o abalo de 6,8 na escala de Richter ocorreu a sudoeste de Marraquexe e fez, pelo menos, 1.037 mortos e 1.204 feridos, dos quais 721 "em estado crítico.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o abalo ocorreu às 23h11 de sexta-feira. O epicentro foi na localidade de Ighil, situada 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe. O terramoto ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros, e foi sentido em Portugal com alguma intensidade, em localidades como Faro, Loulé, Portimão, Cascais, Lisboa e Torres Vedras.

O primeiro-ministro, António Costa, também já manifestou que "Portugal está solidário e disponível para apoiar Marrocos".

"O sismo da noite passada em Marrocos deixa-nos profundamente consternados e apresentamos as nossas condolências a sua majestade o rei, às famílias vitimadas e a todo o povo marroquino, nosso vizinho", escreveu na rede social X (ex-Twitter).



Também o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, recorreu à mesma rede social para lamentar a "terrível notícia" do terramoto em Marrocos, lamentando as "perdas humanas irreparáveis" e manifestando "toda a solidariedade" com o "país amigo e vizinho".

Marcelo Rebelo de Sousa já expressou, este sábado, solidariedade com Marrocos, a braços com as consequências de um violento sismo que sacudiu o país na noite de sexta-feira. Aos jornalistas, o Presidente da República garantiu que os portugueses estão "ativamente solidários" com o povo marroquino nesta "tragédia".



"Às vezes esquecemo-nos que a capital mais próxima de Lisboa é Rabat. Estamos muito próximos de Marrocos", relembra Marcelo, que acredita que Portugal está preparado para ajudar como.