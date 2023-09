Homem morre atropelado em Barcelos e condutor põe-se em fuga

Um homem morreu esta tarde atropelado na freguesia de Tamel S. Veríssimo, no concelho de Barcelos, no distrito de Braga, e o condutor da viatura que o atropelou "fugiu do local", disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo fonte daquela força de segurança, o alerta para o atropelamento foi dado às 18:20 e a vítima mortal é um homem com cerca de 50 anos, tendo sido o óbito declarado no local.

"A informação que temos é que o condutor não parou e entrou em fuga", disse.

A investigação está agora a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.