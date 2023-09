Dois portugueses feridos no terramoto em Marrocos

Há dois portugueses que ficaram feridos na sequência do terramoto que abalou Marrocos, na noite desta sexta-feira, e que já fez pelo menos 1.037 vítimas mortais.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, os dois feridos são turistas portugueses, pai e filha, que passavam férias em Marrocos. "Estão ambos fora de perigo e não há necessidade de um transporte médico", disse.

O ministro adiantou que os dois feridos são parte de uma família de cinco. "Tiveram tratamento hospitalar mas estão fora de perigo", explicou.

Em Marrocos, segundo os dados do Governo, estão cerca de 300 cidadãos portugueses. Desses, 75 querem regressar no imediato a Portugal. Gomes Cravinho pede a que todos os nacionais que estejam na região contatem com a rede consular para "monotorizar as situações individuais".

"Estamos a tratar de trazer esses cidadãos para Portugal com um avião da Força Aérea que vai partir em breve, ainda hoje à tarde", disse Gomes Cravinho, em conferência de imprensa na tarde de sábado.

Os números adiantados pelo Governo, afirmou Gomes Cravinho, "podem osciliar" com o passar das horas.